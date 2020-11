Larry Ramos goza luna de miel con Ninel Conde, mientras su hijo no tiene qué comer; exesposa lo quiere en la cárcel: VIDEO

El esposo de Ninel Conde, Larry Ramos, se ha convertido en solo semanas en uno de los personajes más controvertidos en la farándula debido a los escándalos y demandas que se ciernen sobre él; fraudes, restricciones e investigaciones del FBI son solo algunos de los procesos legales que tiene tras sus espaldas el controvertido empresario quien la semana asada contrajo matrimonio con la cantante y actriz Ninel Conde.

Una de las demandas que Larry Ramos enfrenta es debido a que no se ha hecho responsable de las responsabilidades que tiene con su hijo, declaró recientemente su expareja Oriania Curero, quien en una entrevista con un programa de televisión, aseguró que en breve Ramos podría pisar la cárcel en Estados Unidos; el motivo es que no se ha hecho cargo de los compromisos que tiene con su hijo, el cual procreó con Curero.

Oriania Curero exige mediante esta demanda obtener los derechos del menor: “La demanda está, ya lo han citado dos veces y no ha dado respuestas,” declaró en entrevista con el programa Venga la Alegría. Curero aseguró que en su actual condición legal, Ramos podría ser detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos el momento en que intente ingresar al país; “Migración lo detiene al ver que tiene una demanda y en ese caso hasta podría ir a prisión hasta que no de la cara por este caso”, detalló.

“Nunca conoció a su hijo”

De cuadro con las declaraciones de Oriania Curero, Larry Ramos nunca quiso conocer a su hijo; “Desde el momento en que me pidió abortar, él nunca mas conoció al niño,” refirió. Además la expareja del empresario señaló que Larry Ramos se convirtió en un sicópata debido a sus celos, pues incluso contrató un detective para que la siguiera: “después aparecieron dos socios para contarme muchas cosas, como que estaba teniendo relaciones sin mi consentimiento, como que me tomó fotos sin mi consentimiento desnuda, que me había puesto un detective, el cual lo tuve durante todo el embarazo,” señaló.

Curero declaró no comprender cómo Larry Ramos “va por la vida dándose una vida de millonario o feliz con una pareja, cuando ha estafado a tanta gente. Segundo, no quiere a su propio hijo, qué imagen le puede dar él a ella, son tal para cuál porque Ninel está peleando por su hijo, pero no le aconseja a él que cumpla con el suyo entonces para mí ella no es una madre que no quiere a su hijo,” explicó.

¡En la #ZonaDeEspectáculos de #VLA te contamos que el ahora esposa de Ninel Conde, Larry Ramos, podría ir a la cárcel por no mantener su hijo! uD83DuDE31uD83DuDCFA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/ADOtV7fQ8C — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 3, 2020

Alejandra Guzmán es otra de las famosas que yapan alzado la voz contra Larry Ramos y lo hizo debido a que fue víctima de un fraude; ahora exige al empresario dos millones de dólares que, asegura, le robó: “al final yo estoy haciendo las cosas como debe ser llevamos tiempo en esto, pero yo creo en una ley divina, siempre ehe trabajado y sacado lo mejor de mi en los escenarios; el abogado me da mucha confianza, es muy buen abogado, espero que todo esto llegue a un final feliz,” declaró Alejandra Guzmán durante una entrevista la semana pasada.