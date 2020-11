¡Hay TIRO! Danna Paola vs Belinda ¿Quién lució más su DISFRAZ?: FOTOS

Además de deslumbrar con su belleza en redes sociales, las dos famosas tienen un talento inenarrable y son estandarte de la moda en el país, pues siempre están en tendencia, porque han sabido incorporar lo mejor de las propuestas a sus looks, ellas, que no necesitan presentación, son Danna Paola y Belinda.

Las dos actrices y cantantes inspiran a otras mujeres a la hora de elegir outfit de impacto, maquillaje y nuevos cortes de cabello. Y OBVIAMENTE no pasarían desapercibidas el pasado Halloween al disfrazarse de lo que sea que se les antojara, pues siempre están bajo el ojo público. Por eso, recuperamos algunos de sus mejores outfits que publicaron en sus cuentas de Instagram para traértelos a colación.

En una de sus publicaciones, Danna Paola lució un maquillajes de alto impacto que la hizo ver como la Catrina más trend de todos los tiempos. La cantante se salió de la fórmula tradicional de usar base blanca y optó por dejar protagonizar a sus sombras y la boca. Además complementó con una tiara de perlas, pedrería blanca y sus increíbles aretes Chanel.

Desafiando a los clásicos

Belinda, para la noche de Brujas recreó una de las figuras más icónicas del cine de terror Hollywoodense: Pennywise, el payaso que no nos dejó dormir ni bañarnos a gusto cuando éramos niños. Y para lograr el look del protagonista de It, Belinda se valió de un vestido blanco con holanes y encaje.

El maquillaje en tonos blancos y vino, sin duda nos remontó a esos horrendos momentos de nuestra infancia. La peluca y su globo elevaron su look a un máximo nivel, por eso tenemos que declararnos fans de ambas, pues de que lograron impactar, lograron impactar.

Sin embargo, el disfraz de Mia Wallace que lució Danna Paola, también se llevó las palmas, pues el personaje le quedó increíble, pues hasta su cigarro con el que posó, la hizo lucir como la emblemática Uma Thurman. Por esa y más razones, creemos que es un empate de estilos en este duelo de disfraces.