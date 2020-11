Carmen Muñoz confirma que tiene positivo a Covid-19: VIDEO

La conductora de televisión Carmen Muñoz dio a conocer durante la emisión de este martes 3 de noviembre del programa 'Al Extremo' que tiene Covid-19.

Durante un enlace, la conductora titular del programa explicó que se hizo la prueba porque iba a salir fuera del país, pero esto no sucedió debido a que salió con el positivo por coronavirus.

Carmen Muñoz afirmó que se siente bien, que está animada pese a tener la enfermedad, que no ha tenido grandes síntomas, pero que seguirá en aislamiento como se lo indicaron los doctores.

"Nunca me lo imaginé"

"Nunca me imaginé que iba a salir positiva, porque me he sentido muy bien, estoy asintomática", fueron las palabras de la conductora de 'Al Extremo' durante el enlace.

Carmen Muñoz aseguró que está muy pendiente de su oxigenación para monitorear que no sucedan cosas alternas a la enfermedad, pero dijo que no tiene mayores síntomas.

Por ahora, durante este martes quien suplió a la conductora fue Anette Cuburu, quien generalmente se encuentra dentro del programa "Venga la Alegría".