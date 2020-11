Actor de Televisa se ahoga en DEUDAS por la pandemia; recurrió a esto para SOBREVIVIR

Durante una entrevista a una publicación de espectáculos, este actor reveló la dura crisis económica en la que se encuentra y que lo llevó a tomar medidas extraordinarias para poder sobrevivir y sacar adelante a su familia; tras casi seis décadas de carrera artística, el desempleo y la falta de ingresos durante la pandemia lo orillaron a un callejón sin salida que lo mantienen por ahora ahogado en deudas.

Se trata de Benito Castro, una figura reconocida dentro del espectáculo y la comedia nacional, quien tras meses de emergencia sanitaria y falta de proyectos, se quedó sin empleo durante casi toda la pandemia, esto condujo a que sus deudas se fueran por las nubes y que por ahora el poco dinero con que cuenta, solo lo utiliza para dar de comer a su familia, una crisis que se ha venido repitiendo en muchos casos del medio artístico nacional.

Benito Castro, quien ha desarrollado gran parte de su trayectoria en empresas como Televisa y TV Azteca, confesó a TV y Novelas que tras diversos altibajos en su carrera la pandemia vino a dejarlo casi en la calle, con deudas que no ha podido pagar y una crisis que espera ya pronto llegue a su fin. Hace tan solo un mes volvió a la obra de teatro A Oscuras Me Da Risa, junto a diversos actores, sin embargo este ingreso se vio suspendido luego que se cancelara la obra ya que el actor Ariel Miramontes “Albertano”, dio positivo a Covid-19.

La insistencia de los bancos y el estrés por la falta de dinero

El veterano actor insistió en que pese a que el banco le recuerda de manera insistente que cubra sus adeudos, por ahora se ha visto imposibilitado hacerlo ya que solo tiene para comer y dar alimento a su familia; una situación que lo llevó incluso a vender su motocicleta, la cual era su medio de transporte, pero no lo hizo para liquidar parte del adeudo, sino "para que comiéramos mi nieto, mi hija y un servidor”, reveló.

Castro destacó durante la entrevista que tuvo que restringirse de muchas cosas en casa poder cumplir con sus compromisos bancarios, lo que sin duda le trajo afectaciones personales pero también incertidumbre respecto a lo que viene más adelante. Refirió que sus deudas continúan en el aire, pero los bancos tendrán que esperar a que su situación mejore para que pueda llegar a un arreglo.

“No tengo dinero para pagar. El poco dinero que tenía y lo poquito que me entraba lo utilicé para el bienestar de mi familia, no para quedar bien con los bancos y conservar mi crédito. Que me lleven ante el buró, que me amenacen, (…) me vale mad… Hay comida en mi refrigerador, y eso es lo único importante para mí”, destacó el comediante.

Noticias Relacionadas Muere el actor Ricardo Blume a los 87 años de edad

Finalmente agregó que gracias a su pensión de la ANDA, más su jubilación en la ANDI y la Sociedad de Autores y Compositores va sacando para ir al supermercado y adquirir lo necesario para subsistir.