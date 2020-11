Querido actor vive duro momento, sus PADRES luchan contra COVID-19: VIDEO

A través de un video, Julio Mannino agradeció las muestras de apoyo y oraciones por la salud de sus padres que enfrentan dura batalla contra el Covid-19, pese a que ya son atendidos, el actor se encuentra bastante preocupado.

Mannino compartió que se encuentra laborando sin embargo, la preocupación por la salud de sus padres no lo deja, es por ello que se encuentra alejado de las rede sociales porque se siente decaído.

"No he tenido humor con esto de mis papás, ya les contaré; a ver si el viernes tengo chance de hacer un vivo, toda esta semana estaré grabando. Quise aprovechar para saludarlos. Decirles que todo esta bien, mis papás están con tratamiento y yo estoy toda la semana ocupado, grabando el programa 'Como dice el dicho'”, Declaró.

Oraciones y fe

En el video, también agradece a sus seguidores, por las muestras de afecto y las oraciones para sus padres. “Muchas gracias a los que han estado pendientes, a los que han estado orando. Muchas gracias por su tiempo, me dicen que no me preocupe; pero aunque uno no quiera uno se preocupa", añadió

El actor confiesa que pone todo en manos de Dios ya que no hay momento en que le pida por la pronta recuperación de su madre y padre; pronto realizará un video en dónde explicará como fue que se contagiaron del virus.

Exhortó a sus seguidores que no bajen la guardia y sigan atendiendo al pie de la letra, todas las medidas de seguridad.

“Lo que si les digo es que se cuiden mucho, de verdad, protéjanse, no se quiten para nada su cubrebocas, no salgan, porque uno nunca sabe... en fin Dios los bendiga”, finalizó.