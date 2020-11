¡Lamentable! Allisson Lozz está a punto de quedarse CIEGA, estás serían las razones

Allisson Lozz, quien fuera una de las protagonistas de telenovelas infantiles y juveniles favoritas a principios de los años 2000 hizo una fuerte revelación por medio de sus redes sociales, misma que ha dejado preocupado a sus fanáticos.

Y es que la actriz de telenovelas como “Misión S.O.S” y “Rebelde” contó a sus seguidores por medio de un video en redes sociales que está a dos años de perder la vista totalmente.

De acuerdo con la propia Allisson, desde muy pequeña tuvo problemas oculares por lo que decidió buscar ayuda profesional, sin embargo, los médicos no le dieron buenas noticias ya que le dijeron que a los 30 años de edad podría perder totalmente la visión de ambos ojos.

Según el diagnóstico médico que le dieron a la exestrella infantil, Lozz tiene la retina muy delgada, y su ojo es muy ovalado, y por esta razón no es candidata a una cirugía.

La exactriz relató que desde pequeña comenzó con tratamientos oculares, pues actualmente su vista se encuentra muy deteriorada, pero aún no pierde la esperanza de que la tecnología avance y tenga un tratamiento óptimo para su condición.

“Mis ojitos ya no me dan, estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 ya no voy a ver nada, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada, según. Espero que la tecnología avance” dijo Allisson Lozz.