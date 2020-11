Daniela Magún CONFIESA al Escorpión Dorado quién le caía mal del 90'S pop tour: VIDEO

En la más reciente emisión del programa de televisión Netas Divinas, el invitado especial fue Escorpión Dorado, quien para no perder la costumbre, puso en aprietos a las conductoras del programa nocturno, con una serie de preguntas donde tenían que decir la verdad por estar bajo la máscara que les prestó.

De manera desenfadada el boxeador preguntó a primero a Daniela Magún, "¿Quién te cag!"#"$ del 90'S pop tour?" a lo que la ex Kabah, a lo que sin titubeos, ella contestó que el ingeniero de sonido, seguida de una carcajada, con la que negó la declaración y luego Escorpión insistió en que podía ser Ari Borovoy, a lo que Magún respondió que nadie le caía mal, ni Ari, ni nadie.

"No, no me cag"#$ nadie", dijo bromeando la conductora siguiéndole el juego al cómico luchador.

Natalia Téllez declaró algo sobre Kristoff

Posteriormente, tocó el turno a Natália Téllez, a quien le preguntó si había alguna persona que le cayera mal durante su estancia en Telehit, a lo que ella sin tapujos, respondió que todos, pero en especial, Kristoff porque era muy macho con ella. Incluso agregó " Ya lo había dicho y se va a volver a em#"$", Aseguró Natalia.

Luego tocó el turno a Consuelo Duval, a quien le preguntó que cuál de sus ex era quien peor le caía, a lo que Duval contestó "Al mero mero ex, que no queremos ni recordarlo", asegura la conductora y comediante al responder la pregunta formulada por El Escorpión.

Finalmente llegó con Paola Rojas, quien únicamente lo llamó idiota y sus compañeras mostraron gran sorpresa ante ese gesto.

En la misma visita al programa, Paola Rojas recordó algunos momentos de su pasado al lado del comediante y en otra de la dinámicas, cuando al Escorpión Dorado le tocó responder preguntas, éste compartió momentos difíciles junto a Álex Montiel.