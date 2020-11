¿Cuál es la TERRIBLE ENFERMEDAD que tiene la actriz Allisson Lozz que la dejaría CIEGA?

El mundo del espectáculo expresó su preocupación después de la que reconocida actriz de telenovelas, Allisson Lozz confesara que sufre una terrible enfermedad que le provocará inminente ceguera.

Durante una entrevista con el programa matutino Hoy, la famosa protagonista de telenovelas como “Misión S.O.S” y “Rebelde” reveló detalles sobre el malestar que le aqueja en sus ojos.

Además, Allisson Lozz aseguró que los especialistas que la atendieron le dijeron que cuando llegue a los 30 años es posible que sufra la pérdida total de la vista; el lamentable pronóstico ocurriría en los próximos dos años.

¿Qué tiene?

La actriz, quien lleva varios años lejos de las cámaras de televisión, aseguró que los médicos le informaron que no era candidata a cirugía debido a varias dificultades que representan sus ojos.

“Mis ojitos ya no me dan, estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 ya no voy a ver nada, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada, según. Espero que la tecnología avance”, contó.

En la conversación, Allisson Lozz confesó que tiene la retina bastante delgada y los ojos muy pequeños por lo que no es candidata a cirugía; sin embargo, la joven se mostró optimista y expresó su deseo de que la tecnología avance de aquí a dos años.