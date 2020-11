Tefi Valenzuela exige a la FAMILIA de Eleazar que en lugar de defenderlo, lo ayuden

La exnovia de Eleazar N, Tefi Valenzuela, aseguró que no dará paso atrás a la demanda en contra de su expareja, pues es una cuestión muy delicada y que no puede quedar impune, no sólo por ella, sino más bien por todas las mujeres que han tenido que pasar por momentos así de difíciles.

En especial debido a su familia que a tratado de defender a Eleazar a capa y espada e incluso la han acusado de mentirosa y de que sólo busca la atención del público pues muchas de las marcas por las agresiones que tuvo ya no están, por lo que sugieren que la situación no fue tan grave.

En una entrevista para un medio especializado en espectáculos, Valenzuela declaró que desde que denunció a Eleazar por violencia familiar, amenaza de muerte y agresiones tanto físicas como verbales. La familia de su ex ha tratado de contactarla por todos los medios para que quite la denuncia en contra de su familiar.

Incluso declaró que los primeros días ha tenido que dormir con ayuda de calmantes para conciliar el sueño y que en momentos en el que recuerda este momento tan traumático aún tiembla del miedo de solo recordarlo, es por eso que no había querido emitir ninguna declaración, dar más entrevistas.

Además destacó que no quiere hacerle daño a Eleazar, ni a su familia, pero deben entender que no es normal su comportamiento y que de verdad hay algo que esta mal, ella no ha sido la única pareja a la que él ha maltratado.

Afirmó que en lugar de defenderlo deberían ayudarlo a que tome terapia, "no le deseo nada malo, pero ojalá sea una oportunidad para él de cambiar, de aceptar que hizo mal y de reflexionar para que ya no lo vuelva a hacer".

Señaló que dentro de lo que cabe se siente un poco mejor, pero esta muy triste debido a la situación, pues no es algo que te puedas imaginar al momento de iniciar una relación de pareja.

"A veces me toca llorar, pasar madrugadas con depresión o tristeza, pero siempre he sido una persona muy alegre e intento mantenerme así", declaró la cantante para TVNotas.