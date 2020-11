¿Tatuaje nuevo? Danna Paola estrena tatto en esta parte de su cuerpo

Danna Paola ha mostrado en muchas ocasiones sus diversos tatuajes, entre ellos el más popular es el beso que tiene en la parte alta de la espalda, el cual con su color rojo resalta en la piel de la también actriz. La mayoría de las ocasiones a presumido sus dibujos en la piel, pero al parecer existe uno del que no sabíamos. ¿Será que está estrenando tatto nuevo?

La joven tiene 4 tatuajes que ha dejado ver en sus fotografías de Instagram, el beso con los labios rojos, que mencionamos anteriormente, una frase en sus costillas, otro dibujo de flores en su muñeca y la palabra paciencia detrás de la oreja.

En febrero de 2015 presumió la frase que se tatuó en las costillas, "My future is unlimited" (Mi futuro no tiene límites), y acompañó la publicación con una foto en blanco y negro, en la que no se le ve el rostro pero sí su bien trabajada figura, al lucir su abdomen y pequeña cintura.

Para diciembre de 2018, la cantante nos dejó conocer otra de sus marcas en la piel. Atrás de su oído se tatuó la palabra paciencia en letra cursiva y con un punto muy fino. Mientras que en junio de 2019, a través de otra publicación de Instagram, descubrimos que tiene un tatto en la muñeca con una flor.

Danna Paola estrena tatto

Recientemente Danna Paola subió a su cuenta de Instagram una foto en la que se logra apreciar un tatuaje, aunque no estamos seguros de que tan nuevo sea, sí sabemos que la intérprete aún no lo ha presumido en sus redes sociales, ni explicado el significado de su nuevo dibujo.

El nuevo tatto se encuentra en su antebrazo, y desafortunadamente la imagen no deja que se aprecie de que se trata, si un dibujo o sólo alguna frase o palabra como las que ya tienen en otras partes de su cuerpo.