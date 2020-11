'Gibby' Gibson de “iCarly” se transforma: Así luce actualmente el famoso actor

iCarly sin duda es una de las series que más ha marcado a la generación de adolescentes que crecieron en los albores de este nuevo siglo, con sus seis temporadas logró alcanzar un rotundo éxito que aún sigue vigente con la retransmisión de sus capítulos pese a que han pasado 8 años desde su última emisión.

Sus protagonistas evidentemente han crecido y muchos de ellos lucen irreconocibles, tal es el caso de Noah Munck, actor que interpretó el personaje de Gibby Gibson, quien era tan solo un adolescente cuando actuó en la serie; ahora convertido en todo un joven ha sorprendido a los fans de iCarly con su transformación reflejada en sus redes sociales.

Munck, al igual que Nathan Krees, quien dio vida a Freddie, y Jennette McCurdy, quien interpretó a Sam, han visto pasar los años ante los ojos de sus fans en las redes y ahora se muestran cambiados y con nuevos proyectos personajes y profesionales en puerta. Tal es el caso de Munck quien ahora cuenta con una familia, ya que se encuentra felizmente casado y tiene una hija de tres años de edad.

Gibby Gibson se ganó el cariño del público

Si existe un personaje en iCarly que se ganó con creces el cariño y aprecio de su público fue Gibby Gibson, interpretado por Noah Munck, de 26 años de edad, quien en la serie era un amigo cercano de Carly, Sam y Freddie. El personaje protagonizó momento épicos y muy divertidos al lado de sus inseparables amigos debido a su torpeza y la inocencia con que enfrentaba las situaciones que se le presentaban en cada capítulo.

Uno de los episodios más inolvidables fue cuando en el capítulo 24 de la primera temporada donde, tras vivir una desafortunada cita, Gibson baila descamisado sobre una mesa. Tras su exitoso paso por la serie, Munck tuv esporádicas apariciones tanto en series de televisión cono en cine: destacan sus apariciones en películas como Swindle (2013) y Just Before I Go (2014), además de las series Sam y Cat (2014) y The Goldbergs (2015).

Aunque no suele ser muy asiduo a compartir publicaciones en sus redes sociales, Noah Munck cuenta con su cuenta de Instagram, en donde de vez en cuando comparte alguna fotografía, así como imágenes que considera relevantes en su vida, algo que sus fans agradecen ya que no quieren perderle la pista aunque ya hayan transcurrido ocho años desde que culminara la serie.