Fernando de la Mora invierte en canciones del corazón

El tenor mexicano Fernando de la Mora asegura que le gusta invertir en la “buena música”, la cual define como “esa canción que se queda para siempre en el corazón de la gente, de las ciudades, de los países, de las naciones”, citando a grandes compositores como Agustín Lara, Rafael Hernández y Pedro Flores.

De la Mora está consciente de que hacer arreglos sinfónicos a temas que ya existen es un trabajo que requiere tiempo, dinero y dedicación, pero sabe que vale la pena “rescatar las canciones y entregarlas al público, y ver gozar, llorar y emocionar a los que las escuchan”.

Desde hace años se ha convertido en un benefactor de causas sociales y ahora ofrece su gala 18, llamada Compartiendo vida y esperanza en Navidad, que tiene como objetivo recaudar fondos para la lucha contra la leucemia.

No sabe cómo llegó a la asociación, pero refiere que lo cautivaron con su labor. “Cada vez ha sido más fuerte mi intervención, en un principio sólo estaba ayudando, hasta que me involucré en todo. De ser un socio benefactor, me convertí en parte de esta fundación y me ha ayudado a servir”, dijo el tenor a El Heraldo de México.

El organismo lucha contra la leucemia y otras enfermedades hematológicas o de origen genético; ayuda desde niños, hasta adultos, y fue creada en 1998. “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”, cita De la Mora, ya que refiere que uno de los mayores aprendizajes que ha tenido al ayudar es que no hay causas pequeñas.

Por la pandemia, en esta ocasión el concierto será en línea por Cinépolis Klic, y tendrá como invitados especiales a Emmanuel y Alexander Acha. El show será bajo la dirección de Rodrigo Macías.

Vigencia

Fernando de la Mora debutó en 1986, por lo que, con 34 años de carrera, considera que aunque no es amante del reguetón, no puede negar que hay canciones notables, como “Despacito”; de Luis Fonsi con Daddy Yankee, ya que “traspasó las barreras y no hay quien no se pare a bailar cuando la ponen”.

Concierto: 18 de diciembre a las 20 horas

18 de diciembre a las 20 horas Los accesos al concierto se manejan por donativos de $150, $500, $1000 y $2000 pesos

Duración: 90 minutos.

90 minutos. Bajo la dirección del maestro Rodrigo Macías

del maestro Rodrigo Macías Invitado especial: Emmanuel

Emmanuel Participación especial: Alexander Acha

Por Lesliee Medina