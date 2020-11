¿Quién mató a Valentín Elizalde? Esto es todo lo que sabemos a 14 años de su asesinato

Este próximo 25 de noviembre se cumplen 14 años del asesinato de Valentin Elizalde, el cual a mediados de este 2020 volvió a dar de qué hablar debido a las declaraciones de Marisol Castro quien fuera esposa de Tano Elizalde primo del famoso cantante de música regional mexicana y que presuntamente podría estar involucrado en este lamentable hecho.

Y es que por muchos años se manejó la versión que la delincuencia organizada había sido quienes ordenaron la muerte de Valentín Elizalde debido a la interpretación de una canción durante su última presentación en el palenque de Reynosa, sin embargo, ahora los celos y envidias por parte de un querido familiar de "El Gallo de Oro" pudieron ser el verdadero motivo de su asesinato.

A continuación te damos a conocer las dos versiones que se conocen sobre el asesinato de Valentín Elizalde.

Irónicamente, la noche de su última presentación, “El Vale” como también le decían comenzó su concierto con el tema “A mis enemigos”.

Este corrido es una de las canciones más emblemáticas de Valentín Elizalde, y es una de las que lo llevó a la cima de la fama, sin embargo, se dice que fue también la que lo llevó a la muerte.

Entre los datos que se han corroborado a más de 10 años de investigaciones es que dicha canción tiene entre líneas un mensaje dirigido a los integrantes de Los Zetas por parte de Joaquín “El Chapo Guzmán”.

Entre los asistentes en dicho concierto se dice que estaba “El Hummer” a quien le pareció que cantar “A mis enemigos” había sido una falta de respeto que sonara en su territorio, por lo que dio la orden a sus hombres de matar al cantante, dicha orden se dice que fue escuchada por el representante de “El Gallo de oro” motivo por el que le pidió al cantante salir inmediatamente del lugar.

Luego de la fatal muerte de Valentín Elizalde muchos especularon que el único sobreviviente a este ataque podría estar implicado, sin embargo, estas teorías se desecharon al dar por hecho que la ejecución de “El Gallo de oro” se debió a la interpretación de un corrido.

Pero no fue hasta este 2020 que las especulaciones sobre la implicación de Tano Elizalde en la muerte del intérprete de “Vete ya” volvieron a resurgir debido a una entrevista que la ex de Fausto dio a Ventaneando.

En dicha entrevista la mujer revela que tiene sospechas de que su aún esposo esté involucrado en la muerte de Valentín Elizalde.

“Ese día ‘Tano’ estaba muy nervioso, extremadamente nervioso, no quería ir. Muchas veces me dijo que no quería ir, él refería que Mario había agarrado esa fecha, no sabía por qué así” dijo Marisol Castro