Así fue la reacción de Emmanuel al escuchar a su hijo Alexander Acha cantar en género urbano: VIDEO

El reconocido cantautor mexicano Alexander Acha es reconocido por ser una de las voces más melodiosas en el género de balada romántica, y recordado por sus trascendentales letras como "Te amo".

Ahora, Acha le apuesta a conquistar corazones con “Cierra Tus Ojos”, una canción trendy y rítmica de pop urbano que, asegura, mantiene el estilo musical, esto en compañía de el cantante y productor colombiano, Buxxi.

Así lo aseguró durante una entrevista con Manuel Zamacona e Ivonne Chávez para “Noticias México” a través de El Heraldo Televisión.

Buxxi ha producido canciones para artistas como J Balvin, ChocQuibTown y Juan Magán, invitó a Alexander para colaborar en este tema de su producción fusionando el ritmo nato del colombiano con el romanticismo característico del mexicano.

En este sentido, ambos artistas aseguraron durante su conversación con El Heraldo Media Group que tuvieron química inmediata y el resultado de esta sinergia es una propuesta divertida y romántica dentro del género urbano.

El cantante que ha lanzado tres álbumes de estudio, dos recopilaciones y más de 10 sencillos ahora suma a su carrera esta melodía con un nuevo género, mismo al que su papá, el famoso cantante, compositor y músico Emmanuel reaccionó de manera positiva.

Cuando la escuchó le gustó mucho, me dijo que era una buena mezcla y me dijo 'suena muy bien con tu melodía y tu voz', y aseguró que hacia falta algo así a mi carrera (...) Me considero un cantante muy melódico y esta fusión con mi tono de voz y mi color de voz, que modifiqué un poco para adecuar la voz a esta canción", confesó Alexander.