Exintegrante de Kabah, tuvo que combatir el Covid-19 con tanque de oxígeno

El cantante Apio Quijano, por medio de su cuenta de Instagram reveló haber dado positivo a la prueba de Covid-19, confirmando que ha sufrido mucho debido a los síntomas y aunque no todo está perdido, gracias a que ya se encuentra en la recta final de la enfermedad y ya no necesita las soluciones y oxígeno como al inicio llamó a sus fans a tener más conciencia a la hora de tomar precauciones.

Por medio de su cuenta de Instagram publicó un video donde narra lo que ha padecido durante la situación sanitaria "Estuve desaparecido porque efectivamente la Covid me llegó y no me llegó de una forma noble (...) Estuve muy malo mucho días y no podía hablar, traje oxígeno y suero", comenzó.

Por otro lado, se mostró agradecido con todos sus seguidores por las muestras de cariño recibidas y también pidió que cuiden a su familia al tomar todas las precauciones para no contagiarse.

Dijo que pasó tiempos difíciles con esta enfermedad

"Ya estoy de salida, ya voy mejorando (...)Es muy complicada y les pido que se cuiden, que cuiden a los suyos y que se tomen esto en serio" expresó el intérprete.

"A pesar de ser una persona que hace ejercicio todos los días, que no fumo, pues caí y caí muy bajo" contó Apio, además de contar que pronto volverá a Todos quieren fama y a sus proyectos pendientes con Kabah, pues su padecimiento sanitario lo inhabilitó por un tiempo considerable.

La última publicación del cantante antes de este video fue el 13 de noviembre de 2020 y desde entonces no había publicado nada hasta ahora. Sin duda alguna, muchos de sus seguidores le mostraron su apoyo a través de los comentarios de la publicación y le mandaron sus mejores deseos para que se recupere muy pronto.