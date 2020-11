Divorcio y pandemia la dejan casi en la calle; a esto recurre querida actriz de Televisa para sobrevivir

La crisis económica que ha llegado con la pandemia ha impactado también en el medio artístico, y es que muchos actores y actrices han debido recurrir a prestamos o realizar otras actividades para solventar sus gastos. Desafortunadamente, esta querida actriz de Televisa también sufre por su reciente divorcio, situación que casi la deja en la calle.

La actriz y conductora Sugey Ábrego perdió su contrato de exclusividad en Televisa en el 2016, luego de 18 años de trabajar para la empresa en programas como "Muévete" y "Se Vale". Aunado a la falta de un sueldo fijo, en 2018 la veracruzana informó que se divorciaba y desde entonces los problemas con su expareja no han parado.

Recientemente declaró en el programa matutino "Venga la Alegría" que la está pasando muy mal económicamente. Ábrego señaló que sufrió abusos y además fue estafada por su exesposo Enrique Durán, a quien denunció por haberla dejado con una deuda de un millón de pesos.

De acuerdo con una entrevista que dio al programa "Sale el Sol", la actriz de 41 años comentó que su expareja lleva más de un año de no hacerse responsable con los pagos de un préstamo que ella sacó por petición de él con la intención de emprender un negocio juntos.

A esto recurre la actriz Sugey Ábrego para sobrevivir

Debido a los problemas económicos por los que la guapa actriz atraviesa, ha tenido que recibir ayuda por parte de sus colegas, pues declaró que ha recibido prestado de amigos, y primeros actores, "de repente no alcanzo a fin de mes, entonces a veces no tengo para pagarle a la chica que me ayuda, pero también sé que ella con eso ayuda a sus papás", explicó.

Además, luego de sufrir un accidente automovilístico y ser víctima de un robo, contó que ha tenido que recurrir a la venta de juguetes íntimos por Internet, pero eso no es todo, pues de acuerdo con un conocido reportero de espectáculos, Sugey estaría por debutar en una aplicación para adultos.

Gabriel Cuevas explicó para Fórmula Espectacular que la actriz incursionará en la plataforma Only Fans para compartir contenidos para adultos. De hecho, también es parte de la plataforma Vibox, donde los famosos graban mensajes, o saludos personalizados.