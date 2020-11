Natalia Lafourcade TRIUNFA en los Latin Grammy; J Balvin fracasa

Natalia Lafourcade, Residente y Alejandro Sanz se llevaron los galardones más codiciados de la gala anual de los premios Grammy Latino, que se celebró este jueves en Miami en una ceremonia marcada por la pandemia y que volvió a desairar el reggaetón.

Con tres gramófonos de oro cada uno, Lafourcade, Carlos Vives y Rosalía fueron los más premiados en una noche que prometía estar dominada por el reggaetón, pero acabó repartiendo premios a artistas más tradicionales.

El reggaetonero colombiano J Balvin, que parecía destinado a hacer historia luego de haber roto el récord del artista con mayor cantidad de nominaciones (13) de la historia de los Grammy Latino, se fue a casa con solo un galardón.

J Balvin dedicó su gramófono de oro --Mejor Álbum de Música Urbana por "Colores"-- a "todos los países que están sufriendo con el huracán", refiriéndose a las naciones centroamericanas golpeadas por Eta e Iota.

Lafourcade no estuvo presente virtualmente para recibir su premio a Álbum del Año, el más importante de la Academia Latina de la Grabación, por su compilación de clásicos mexicanos "Un canto por México".

No obstante, el puertorriqueño René "Residente" Pérez, ganador de Canción del Año por la autobiográfica "René", sí acudió por videoconferencia desde San Juan.

El arte no se hizo para hacer historia, establecer récords", dijo, pidiendo a los artistas que recuerden que su trabajo es sentirse "incómodos".

La Grabación del Año --uno de los premios más codiciados de la noche-- fue para el baladista español Alejandro Sanz por "Contigo".

La 21a edición de los Grammy Latino, que normalmente se celebra en Las Vegas, fue identificada con el lema "La música nos humaniza".

El cubano-estadounidense Pitbull, que jugaba de locatario en Miami, cantó el himno "I Believe That We Will Win" junto a una banda de médicos, enfermeros, bomberos y paramédicos, en un poderoso espectáculo en tributo a los esfuerzos de los trabajadores de primera línea.

