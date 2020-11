Yanet García RECUERDA PROMESA que le hizo Magda Rodríguez antes de MORIR ¿le cumplió? VIDEO

View this post on Instagram

u201cQueremos estar con ustedes porque ustedes tambiu00e9n son nuestra familia y la de Magda, era importante para nosotros. Al llegar acu00e1 sentu00ed a mi mamu00e1, yo su00e9 que Magda estu00e1 aquu00ed con nosotrosu201d, compartiu00f3 u0040andy_escalona u2764ufe0fud83dudd4aud83dude4fud83cudffc