¡En bancarrota! Él es el actor que se quedó sin ingresos debido a la pandemia

Uno de los famosos más afectados durante la pandemia ha sido el actor Benito Castro, quien ha calificado la crisis económica como dramática y terriblemente difícil. En entrevista para una revista de circulación nacional, aseguró que se quedó sin trabajo y debido a esto no ha podido cubrir sus pagos bancarios y ahora le presionan para liquidar su adeudo a pesar de haberles explicado que se quedó sin empleo.

Afortunadamente, el mes pasado regresó a los escenarios con la obra A oscuras me da risa, cosa que puede representar una luz al final del túnel, que si bien no maca el final de este difícil momento, por lo menos implica un camino mucho más confiable para poder cubrir sus gastos más indispensables.

Cuando se le preguntó sobre las cosas más difíciles que ha pasado durante la pandemia, el actor contestó "No poder cumplir con mis compromisos bancarios y tener que restringir muchas cosas en casa. Eso me afectó, y también la incertidumbre de qué va a pasar, de que no se enferme mi nietecito y, a su vez, me contagie a mí, que soy de altísimo riesgo con mis 74 años."

Vendió su motocicleta

Sin embargo, parece que el actor se toma las cosas con tranquilidad, pues declaró que el estrés sólo podría empeorar las cosas. " Estresarme no me va a llevar a tener dinero y pagar; mejor me la llevo en paz, y que entiendan los bancos que no es un problema de falta de liquidez por irresponsabilidad mía, es una situación que a todos nos tomó desprevenidos.", afirmó.

Contó que para salir de apuros vendió su motocicleta a través de redes sociales. " Sí, para comérmela, no para pagarles; no voy a venderla para darles abonos, la vendí para que comiéramos mi nieto, mi hija y un servidor." declaró el histrión para dicha entrevista.

Además, puntualizó que le habían dado la oportunidad de recuperarla más adelante, pero que el trato cambió debido a que el comprador del vehículo también entró en apuros económicos y entonces la dio por perdida, pues tampoco era algo que usara mucho o muy seguido.

"Tengo 74 años y ya no tengo fuerza en mis piernas para maniobrarla, estacionarla…" concluyó.

En su más reciente puesta en escena comparte créditos con Ninel Conde, Raúl Araiza, Albertano, José Luis Guarneros, Diana Motta y Ulises de la Torre. Se presentan con todas las medidas sanitarias y con un aforo de 30 por ciento en el Teatro Aldama,

