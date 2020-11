Danna Paola posa en LENCERÍA blanca para, ¿su novio? Misterioso mensaje enciende alertas de romance

La cantante Danna Paola vuelve a dar de que hablar en las redes sociales, ahora al posar en lencería blanca y publicar un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram, la frase con la que la joven acompañó la fotografía ha dejado a todos pensando si tendrá un nuevo romance.

Aunque se le ha relacionado con muchos famosos, como el cantante Sebastián Yatra y el futbolista Neymar Jr., la intérprete de canciones como "Sodio", "Mala fama" y "Oye Pablo" no ha confirmado ningún noviazgo hasta el momento, pero su misteriosos mensajes en la redes en ocasiones hacen sospechar a sus seguidores.

Este miércoles la cantante subió a su cuenta de Instagram una fotografía que acompañó con el mensaje "I’d love to see me from your point of view..." (Me encantaría verme desde tu punto de vista), lo que hizo que muchos se preguntarán a quién va dirigido.

Danna Paola posa en lencería blanca

En la imagen que acompaña a la misteriosa frase podemos ver a Danna Paola recostada en la cama, casi sin maquillaje y en delicado conjunto de lencería de color blanco, que hace juego con las sábanas y almohadas en las que cómodamente posa la joven de 25 años.

La actriz de la serie de Netflix, Elite, ha recibido más de 4 mil comentarios en su cuenta de Instagram por esta foto, "Preciosa", "La mejor", "Bella", "Que hermosa", son sólo algunos de los cumplidos que se pueden leer en la publicación que ya alcanza más de 1.4 millones de "likes".

La publicación ha dejado muchas incógnitas, pero también tiene encantados a sus fanáticos y seguidores, quienes apoyan de forma incondicional a la joven cantante.