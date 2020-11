Aracely Arámbula conquista Instagram con transparencias y plumas

Aracely Arámbula además de ser una gran actriz y cantante, ha demostrado tener una excelente gusto para vestir pues siempre en su cuenta de instagram comparte imágenes en donde luce hermosos outfits los cuales realzan su belleza siempre.

Y esta vez no fue la excepción, en plena temporada de Otoño lo que está super de moda son los sombreros los cuales le dan un toque chic a cualquier outfit, así que la ex de Luis Miguel no los dejó fuera de su look este año.

Recientemente Arámbula compartió una imagen en la que luce una blusa en transparencias negras las cuales deja ver que aún conserva aquellas curvas que volvieron locos a galanes como Luis Miguel y Sebastián Rulli.

Además de la blusa con transparencias, Aracely porta un sombrero con plumas de la marca Xhsula, la cual es una línea meramente mexicana pues quienes diseñan y fabrican estos accesorios son manos de artesanos de nuestro país.

Dicha imagen, hasta la redacción de esta nota ya cuenta con más de 52 mil corazones y cientos de comentarios en los que le escriben solo comentarios buenos a la “Chule” como también es conocida.

¿Regresa a la televisión mexicana?

Fue a principios del mes de octubre cuando el periodista de espectáculos Juan José Origel, reveló que la madre de los hijos de Luis Miguel estaría con un pie dentro de la televisora de San Ángel.

Y es que según información de la fuente citada anteriormente, “La Chule” podría protagonizar la telenovela que, tentativamente se llama “Más fuerte que el viento” y que producirá Salvador Mejía.

El conductor de “Con permiso” reveló que también ya se rumoran los nombres de los posibles actores que podrían ser la pareja dentro de la trama que probablemente protagonice Arámbula. Entre los nombres de los “galanes” que se escuchan son: Sebastián Rulli y Cristián de la Fuente.