Alejandro Speitzer: Luego de posar con vestido rosa, las redes sociales no lo perdonan

Esa semana Alejandro Speitzer sorprendió a sus 4 millones de seguidores de Instagram al compartir unas fotografías en las que posa con un vestido rosa, y demás ropa que están señaladas para que las mujeres las utilicen, dichas imágenes fueron parte de una sesión para la publicación “Bad hombre”.

La fotografía tuvo gran éxito, además dentro de la publicación Speitzer cuestionó acerca de por qué la ropa debería definir una identidad de género, pues al final es una herramienta de expresión para cada persona.

Blanco de memes y críticas

Aunque artistas reconocidos como Fernanda Castillo, Maite Perroni, Erika de la Rosa, el productor Manolo Caro y su novia la española Ester Expósito apoyaron y aplaudieron a Speitzer por dicho trabajo, hubo quienes no perdieron la oportunidad de hacer críticas, comparaciones y crear memes con dichas imágenes.

En redes sociales, usuarios aseguran que las fotografías de Speitzer son “mera pose” pues el actor solo las hizo como parte de su trabajo, más no por ser alguien que vestiría “sin etiquetas” y fuera parte de este movimiento.

Y es que luego de que fueron publicadas dichas imágenes, el actor fue comparado con Harry Styles, quien fue el primer hombre en aparecer en solitario en la portada de la revista Vogue, en donde se le puede observar posando ante la cámara en un vestido de encaje Gucci.

Sin embargo, aunque las comparaciones no se hicieron esperar, todas apuntaron a que el exmiembro de One Direction siempre se ha caracterizado por vestir así más no solamente para una portada, como lo hizo Speitzer.

En algunas de las fotografías se puede ver al actor que inició su exitosa carrera en las telenovelas mexicanas, con un vestido rosa con circulos negros, arracadas de la firma Bvlgari y un collar de la marca Moschino.