¡Ya no es una “Krelboyne”! Así luce en la actualidad ‘Cinthya’ de Malcolm el de en medio

Sin duda una de las series más queridas y populares de los últimos años es Malcolm el de en medio, una de las pocas series en las que los personajes secundarios lograron convertirse en entrañables y muy queridos por los seguidores.

Uno de estos personajes que aún se recuerdan con cariño a 20 años del final de la serie es “Cynthia Sanders” mejor conocida como la Chica Krelboyne, quien durante la serie fue una de las compañeras de clase de Malcolm, la única mujer incluida en el grupo de los superdotados (Krelboynes) y por un momento la pareja sentimental del protagonista.

Este querido personaje fue interpretado por la actriz Tania Raymonde, pese a ser un personaje relevante para la trama la participación de Tania sólo fue de cuatro episodios repartidos entre las temporadas que fueron transmitidas entre 2001 y 2002, por lo que resulta más sorprendente la empatía que generó con el público.

Malcolm le abrió la puerta de otros proyectos

Pese a su participación esporádica en Malcolm, la serie catapultó a Tania Raymonde quien también ha participado en otras producciones como: The Nightmare Room (2001), That’s So Raven (2003), NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2005), Lost (2006), Cold Case (2008), Death Valley (2012) y The Big Bang Theory (2014).

Actualmente Raymonde tiene 32 años y continúa trabajando ligada a la industria de Hollywood con pequeños papeles y de forma frecuente, según apunta el portal IMDB. Cabe señalar que sus más recientes trabajos incluyen Cliffs of Freedom en 2019, Deep Blue Sea 3 en 2020 y Goliath en 2016.

Tania Raymonde durante su participación en The Big Bang Theory. FOTO: ESPECIAL

Celebridad en redes sociales

En años más recientes se ha convertido en toda una celebridad de redes sociales donde comparte fotografías de sus día a día, trabajos, ratos de ocio e incluso obras de arte de su propia autoría. Así es como Raymond luce en la actualidad: