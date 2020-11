Fernando del Solar y la IMAGEN que alude a la MUERTE: FOTO

Uno de los hombres que extraña la televisión mexicana es Fernando del Solar, quien con su carisma y su forma de conducir frente a las cámaras se convirtió en uno de los consentidos.

Sin embargo, la lucha que ha tenido que enfrentar desde hace varios años contra el cáncer es algo que lo ha mermado de forma importante y que no le ha permitido retomar su vida normal del todo.

Si bien es cierto, Fernando del Solar ha podido recuperarse de forma notable en los últimos meses, no es del todo suficiente como para verlo ya del diario en un programa de televisión.

Cerca de la muerte

Hace poco menos de un año, Fernando del Solar atravesó una de las épocas más difíciles de su vida cuando entró en coma, después de sufrir una importante recaída.

Afortunadamente, el conductor de televisión pudo salir adelante y reponerse ante la adversidad, lo cual lo dejó muy fuerte mentalmente y preparado para todo.

“La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es… y cuando la muerte es, nosotros no somos”, fueron sus palabras en una imagen en donde se observa la mitad de su rostro y la otra la alusión a la muerte.