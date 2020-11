Familia Fernández muestra su generosidad y entrega donativo a la Cruz Roja Jalisco

A nombre de su padre el cantante Alejandro Fernández, el más joven de la dinastía Alex Fernández Jr. entregó a la Cruz Roja de Jalisco un cheque por un millón de pesos como donativo a favor de los damnificados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas.

Por su parte, el presidente de la Cruz Roja Jalisco, Miguel Ángel Domínguez señaló que hay personas al Sur del país que han perdido todo lo material. La institución hace su labor altruista entregando víveres y medicamentos, por lo que agradece el gesto de generosidad de la familia Fernández.

Me rompe el corazón ver la situación de mis paisanos en Chiapas y Tabasco. Hoy hice una donación de $1,000,000.00 de pesos a la @CruzRoja_MX para ayudarlos. Sé que es un momento difícil para todos, pero si están en posición de ayudar por favor hagan lo mismo. pic.twitter.com/4tRIuOli3i

Alejandro Fernández (padre) no acudió personalmente para realizar el donativo por tener compromisos de negocios, pero su hijo fue portavoz del mensaje:

“Él está ocupado, está haciendo otros negocios y me pidió si podía venir a entregar el cheque por él, me dijo el mensaje que quería decir y la aportación aquí está. El que está haciendo la donación es mi papá. Vale más ayudar a la gente e invitar a más personas a donar y el impacto que puede generar, que el qué dirán o las críticas. Mi papá no necesita publicidad”.