Exatlón México: Pleito a GOLPES con Heliud, ¿razón de la SALIDA de Ernesto Cazares?

Exatlón México: Titanes contra Héroes ha tenido un sinfín de momentos muy importantes para esta cuarta temporada, desde las personalidades que están, los momentos románticos que se han vivido o los problemas entre ambas escuadras.

Dos de los hombres con mayor personalidad que existen dentro del reality show son Heliud Pulido por parte de los Titanes y Ernesto Cazares por el lado de los Héroes.

Ambos han tenido sus incidentes, incluso uno de ellos si fue transmitido en vivo, en donde en el circuito de la mina se enfrascaron en una polémica porque ambos se encontraban apoyando al participante en turno cuando se cruzaron y se manotearon en la banda.

¿Pleito a golpes entre ambos?

Algunos spoilers comentaron durante la semana que se habría dado un conflicto entre ambos competidores en un circuito, en donde las cosas se habrían puesto tan pesadas que habrían llegado a los golpes.

Esto no ha sido confirmado por nadie, incluso aunque si hubiese sucedido es muy factible que no se transmita nada de ello en televisión para no provocar mensajes equivocados al público.

Lo que también se ha dicho es que Ernesto Cazares será quien abandone el reality show este domingo y si bien se sabe que es por la batalla de la eliminación, quizá también habría sido producto de esta bronca con el participante de los Titanes.