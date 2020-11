Abogado de Eleazar Gómez habló sobre la posibilidad hacerle estudios psicológicos a su cliente

Froylán Díaz, abogado de Eleazar Gómez, aseguró que su cliente no tiene un historial de conductas agresivas como se ha mencionado en diversos medio de comunicación, por lo que se negará a tratar de utilizar un supuesto daño mental para justificar la agresión en contra de su expareja, Stephanie Valenzuela.

En un encuentro con la prensa, el legista aseguró además que el actor no será sometido a ningún estudio psicológico para determinar si existió algún tipo de ataque en su contra cuando era niño, aunque dijo no conocer si padeció de estos abusos cuando era menor de edad.

“Ahí si no sé decirte nada, de eso no sé nada. Ni siquiera he leído la nota, no sé ni de qué me estás hablando. Como te comento, no sé de qué nota me estás hablando”.