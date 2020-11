Coronavirus o tumor, ¿qué tiene el papá de Ricky Martin?

A unos días de que Ricky Martin viajara de emergencia a su natal Puerto Rico para saber cómo se encontraba su papá, el cantante se sinceró con sus fans y dio a conocer cuál es el estado de salud de don Enrique.

Eric Martin, hermano del intérprete de "La vida loca", aseguró hace unos días que su padre tenía un problema clínico derivado de dos tumores cerebrales que le encontraron.

Esto desmentía las primeras versiones que se dieron a conocer en diversos medios locales que indicaban que el padre de la estrella había resultado ser portador de la Covid-19.

Pese a esto, el cantante negó que su papá se encontrara grave y aseguró que ningún miembro de su familia se encuentra en peligro por ningún padecimiento, pero no habló de qué es lo que le ocurrió a su progenitor.

“Mi papá está bien, mi familia está muy bien y yo me atrevo a decir que la Navidad me sonríe, no me puedo quejar de nada en el día de Hoy”.