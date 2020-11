¿Con dedicatoria a Nodal? Salen los STICKERS de la icónica FRASE de Angela Aguilar

La nueva canción que realizaron Christian Nodal y Angela Aguilar se ha convertido en un exitazo que ha superado las expectativas de una forma muy importante.

Angela Aguilar se ha convertido de manera importante en una de las voces juveniles más importantes de todo el mundo artístico, por lo que ahora en conjunto con Nodal ha reventado las redes sociales.

La canción "Dime cómo quieres" se ha convertido en una de las canciones más seguidas de la actualidad ya que cuenta con más de 20 millones de reproducciones.

La icónica frase de Angela Aguilar

Una de las partes más importantes que tiene la canción es cuando habla sobre lo que el papá de la joven no va a permitirle al caballero y es una de las frases más queridas de la rola.

"Como quiera no te va a dejar mi papá" es la frase que ha llamado la atención entre los seguidores de ambos cantantes y de hecho eso ha provocado algo muy curioso.

En las redes sociales se dio a conocer que ahora esa frase de "Como quiera" se ha usado para hacer stickers de la cantante con diferentes frases como "Como quiera no me voy a enojar" o "Como quiera no te voy a creer".