¡A pastelazos! Rey Grupero AMENAZA a Fabiruchis por difamación: VIDEO

El novio de Cynthia Klitbo, Rey Grupero arremetió contra el polémico conductor de espectáculos, Fabián Lavalle, porque lo señaló de que es alguien que planea sus bromas y no es espontáneo, cosa que no le pareció mucho al Rey y aclaró que estas declaraciones son absolutamente falsas y amenazó con aventarle un pastelazo.

Y es que en entrevista con más medios de comunicación, Rey Grupero reveló que se encuentra molesto con Fabián Lavalle, por mencionar que planea todas sus bromas a raíz de que comentó una nota en donde señaló al novio de Klitbo por haber agredido a una reportera cuando caminaba por las calles de la Ciudad de México, hecho que ya se desmintió por la misma víctima.

“Dijo Fabián Lavalle: 'No que las bromas son montadas, pero la de la reportera no es montada, la de la reportera es verdad', o sea ¿me estás crucificando Fabián Lavalle?”, aseguró el Rey Grupero.

Quiere darle un pastelazo

El monarca Grupero comentó que podría demandarlo por difamación, pero aclaró que le gustaría más bien darle un pastelazo para que Lavalle compruebe que las bromas no son montadas.

“Te voy a dar un pastelazo y te vas a aguantar o si no te voy a demandar por difamación... te voy dar un pastelazo y no vas a decir nada", sentenció la actual pareja de Cynthia y dejó en claro que no tiene ningún problema personal con Fabián Lavalle, pero lo que sí dijo es que "El que se lleva, se aguanta".

El influencer fue cuestionado también por su actual separación con Cynthia Klitbo y dijo que se sentía "Bien bajoneado (...) Hoy dormí sin ella y se siente la verdad muy feo" declaró el nostálgico youtuber.