¡Es el FINAL! Miley Cyrus y Cody Simpson se separan ¿Definitivamente?

Quien nuevamente está pasando por un doloroso momento, es Miley Cyrus, pues se especula que muy probablemente ella y Cody Simpson, habrían llegado al final de su relación definitivamente, tras el hecho de que se dejaron de seguir en sus cuentas de Instagram y el resto de sus redes sociales.

Aproximadamente una semana después, el cantante de Golden Thing le devolvió el unfollow de acuerdo con algunos observadores sumamente detallistas, quienes notaron que el primer movimiento fue de ella. A lo que un usuario de Twitter reaccionó "Espera. Miley dejó de seguir a Cody. Supongo que la amistad se terminó" y días después otro tuit informaba que "Cody dejó de seguir a Miley en Insta. Gracias, la siguiente" decía el comentario.

Se acordó de Hemsworth

Cabe señalar, que en mayo pasado, la intérprete de Wrecking ball, aprovechó un Instagram Live para dejar cosas claras sobre ella y su relación con Cody, en medio de los rumores sobre su ruptura luego del lanzamiento de Midnight Sky.

"Hace un año, casi por la misma fecha, exactamente, los medios intentaron contar mi historia y controlar mi narrativa y simplemente no lo acepto" dijo la cantante de Party in the U.S.A con referencia a su divorcio con Liam Hemsworth.

"Hoy se supo que mi novio y yo habíamos roto, según una gente confiable, excepto, que nadie es confiable en una relación, salvo las dos personas que están involucradas" aseguró la joven cantante.

"Por ahora, dos mitades no pueden hacer un todo. Estamos trabajando individualmente en nosotros mismos, convirtiéndonos en las personas que queremos ser", concluyó Cyrus.