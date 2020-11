¿Quién es la Máscara?: Investigadora confiesa que le daba dinero a su esposo | VIDEO

En una de sus más recientes emisiones del programa "Netas Divinas", la investigadora del famoso programa "¿Quién es la Máscara" hizo algunas confesiones sorprendentes sobre una de sus parejas, así lo confirmó durante la incómoda emisión en donde hablaron de la importancia de dar su lugar a su pareja.

En cuanto hablaron del tema del dinero, en especial cuando abordaron asunto sobre quien debe de llevar el dinero al hogar, Consuelo con toda la sinceridad que la caracteriza, confesó que cuando salía a cenar con su exesposo le pasaba dinero por debajo de la mesa para que pagará la cuenta.

Pero que lo hacía para que no quedará mal él, situación de la que se arrepiente, pues para Consuelo la cuestión de dinero no es importa, pues hay gante que se detiene en la vida porque no tiene dinero y eso no debería de ser una opción.

La comediante y conductora destacó que lo hacía porque ella siempre ha ganado más, por lo que no quería que su pareja se sintiera menos por eso y que eso afectará su relación amorosa.

Apuntó que era una cuestión que siempre le preocupaba, pues sentía "cosita" que su expareja se sintiera mal por este hecho y de cierta manera ocultaba que ganaba más dinero con tal de que no se sintiera mal.

Tras las declaraciones de Duval, sus compañeras señalaron que no tiene nada de malo estar en una relación donde ambos aportan dinero de manera equitativa, lo que si esta mal es no platicarlo como pareja por miedo o por tabú, por lo que se arrepiente de tener esta actitud.

Aquí el momento exacto:

.@ConsueloDuval revela que tuvo una pareja a la que le pasaba dinero por debajo de la mesa para que él pagara las cuentas uD83DuDE32 Ve este episodio completo de #NetasDivinas, hoy a las 9:30 p.m. por #Unicable pic.twitter.com/YSUTqJSueU — Unicable (@UnicableOficial) November 12, 2020

¿Quién esta detrás de Mapache?

El próximo domingo los televidentes podrán descubrir si el pronóstico Evaluna, una de las artistas latinas más famosas del momento, es quien está detrás del personaje del “Mapache” en ¿Quién es la Máscara? 2020.

Recordemos que Evaluna y el cantante Camilo tienen actualmente una relación de lo más linda y romántica que se ha viralizado en el último año en las redes sociales.

Mediante las redes sociales varios fans del programa han dicho que la hija de Ricardo Montaner es quien está detrás de Mapache, aquel que le robó las miradas y el corazón a Juanpa Zurita.