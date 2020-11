Querido exproductor de “Venga la Alegría” se contagia de covid-19; este fue el mensaje que envió

Desde que la pandemia de Covid-19 llegó a nuestro país han sido muchos los famosos y trabajadores del medio artístico que han resultado contagiados. En esta ocasión, un querido exproductor del matutino Venga la Alegría confirmó que tiene Covid en un mensaje a través de sus redes sociales.

El exproductor Adrián Patiño, dio la noticia con un video que subió a su Twitter, afirma que salió positivo a Covid-19 y lleva 4 días en casa, aunque explica que no ha tenido muchos síntomas. También aclaró que su esposa e hijos se encuentran bien de salud.

"Desafortunadamente salí positivo a Covid, llevo 4 día aquí en casa, afortunadamente Majo y los niños están muy bien, yo no he tenido síntomas, la verdad me la he llevado tranquilo, pero hay que hacerles caso a los doctores", dijo.