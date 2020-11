Juan Pablo Medina pensó en retirarse de la actuación

Con más de 20 años de carrera, Juan Pablo Medina considera que está en su mejor momento, porque tras su trabajo en “La Casa de las Flores”, las oportunidades se han multiplicado, sin embargo, no pierde el piso, ya que tiene clara la época en la que pasó hasta un año sin proyecto.

“Cuando terminé la carrera, de inmediato tuve trabajo en comerciales y novelas, pensé que había arrancado muy bien, que así sería siempre, luego vino un golpe de realidad, al ver que no tuve trabajo en un año, o en tres o cuatro y tenías un proyecto o dos, y a la mera hora te bajaban o se cancelaron… Hubo momentos en los que pensé en retirarme, porque no me iba tan bien”, detalló el actor.

Recordó que fue una época complicada económicamente, lo positivo fue que aprendió a administrarse y a seguir preparándose mientras llegaban más oportunidades. Entre los trabajos que han impactado su carrera, está la serie “Soy tu fan”, pero está agradecido con Manolo Caro por llamarlo para “La Casa de las Flores”, ya que al ser distribuida en una plataforma, su trabajo tuvo mayor alcance y además ha hecho otras colaboraciones con Netflix.

A sus 43 años, no busca un personaje en particular, sólo busca un guion que lo emocione y rete actoralmente, aunque bromeó que con su pelo blanco, pronto le darán papeles de abuelitos.

“El color es herencia de mi papá, no me queda de otra, y me gusta, lo disfruto, sé que me veo más grande, pero me ha ido muy bien, creo que me ayuda mucho este look”, finalizó.