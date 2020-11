Yo soy Betty, la fea: Michel Doinel era el verdadero hombre para Beatriz, esto lo demuestra

La telenovela Yo soy Betty, la fea sigue dando de que hablar a pesar de que su estreno fue hace más de 21 años. Todos conocemos la historia de Beatriz Pinzón y su romance con Armando Mendoza, pero al pasar de los años, son muchos quienes opinan que la protagonista se debió quedar con el francés Michel Doinel.

En la historia, luego de la decepción amorosa de Betty, sale de la empresa "Ecomoda" y es contratada por Catalina Ángel, con quien hace un viaje a Cartagena, es ahí donde conoce a Michel Doinel, un apuesto hombre de origen francés y quien la ayuda a pasar los momentos difíciles.

Doinel le enseña a la hija de "Don Hermes" el verdadero amor, pues él se enamora de Betty sin necesidad de verla dejar de ser ella; además es un hombre amable, caballeroso, carismático, y como muchos lo dicen, guapo.

¿Por qué Betty se debió quedar con Michel Doinel?

A pesar de que todos sabemos el final de Betty la fea, existen quienes argumentan que éste debió ser otro, y que el francés era el hombre con el que la protagonista se tenía que casar y estas son algunas de las razones:

Le deseaba la felicidad

En un capitulo, Michel y Betty salen a bailar y él le dice que “quiere verla feliz”, lo que demuestra que es un hombre que busca que ella esté bien, en la misma escena, la acompaña hasta su puerta en el hotel y, al desearle un feliz descanso, le da un beso en la mejilla, lo que habla de un hombre respetuoso y tierno.

Reconoce sus errores

Luego de intentar besarla, Michel se disculpa con ella y le dice que no sabe lo que pasó, pues él no es un hombre que actúe de esa forma. "Pido que no se vaya a llevar esa impresión de mí. Hoy es su última noche en Cartagena y lo último que deseo es que se vaya molesta conmigo”, expresó.

Busco ganarse su amor

Michel viaja a Bogotá para intentar conquistarla, se gana a sus papás y a sus amigos.

Finalmente, después de todo Beatriz Pinzón lo rechaza, al igual que su propuesta laboral, y perdona a Don Armando, con quien se termina casando, pero muchos seguidores no se sienten felices con este final, y piensan si Betty tomó la mejor decisión para ella.