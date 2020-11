Damián Alcázar profundiza en la segunda temporada de Fausto sobre la complejidad humana

Para Damián Alcázar ser el narrador de una serie de crímenes reales, le permite profundizar más sobre la complejidad del ser humano, para tratar de entender por qué una persona puede dar la vida por alguien más o matar sin escrúpulo aparente.

“Es algo muy raro, hay gente que es capaz de bombardear un pueblo sin importar cuántos niños y personas mata, y otros que dan la vida por salvar un bosque, esto te deja ver lo interesante que es la vida, cada personaje y narración me deja muchas cosas más. Me hace más sabio, no en lo general, ni lo digo de manera soberbia, sino conmigo”, detalló.

Alcázar regresa como narrador a la segunda temporada de “Fausto”, el podcast de crímenes reales, ganador en los Spotify Awards y que de acuerdo al actor, es mucho más impactante, porque el guion tiene una estructura más literaria que lo hace más entretenido, aunque, claro, se hable de un crimen atroz.

“Narrar la realidad es la cosa más dura, pero el asunto con este material, es que nos ofrece una manera disfrutable de escuchar esta historia, y ahí es donde propongo ideas o frases, que tienen que ver con lo lúdico, la sensibilidad creativa, la fantasía y la imaginación para entender al ser humano”, contó.

Esta temporada se narra la historia de un asesino frío, diestro y organizado de 2004, todo comenzó tras la desaparición de una persona en la Ciudad de México. El productor Fernando Benavides detalló que a diferencia de la primera entrega, esta historia es más compleja, ya que en la anterior la premisa es ir por los asesinos, en ésta se desarrolla un trama y la historia tiene un giro de tuerca, que muestra también a los villanos, que no precisamente son los culpables.

Benavides considera que el éxito de este podcast radica en que son historias con las que la audiencia se identifica, porque si bien al principio parece algo lejano, cuando se escuchan los testimonios describiendo un escenario similar a la casa donde viven, es donde encuentran esta relación.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM