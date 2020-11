Chiquis le dice adiós al apellido Rivera; ¿Ya no quiere nada con la familia de su madre?

Chiquis ahora se presentará sin el apellido, la cantante ha decidido quitarse el Rivera y llevar su carrera artística sólo con su nombre, lo anterior lo dio a conocer en una entrevista para la revista People en español. La hija de la "Diva de la Banda", Jenni Rivera, acaba de lanzar su nuevo sencillo "Me vale".

En sus redes sociales, la hija de Jenni Rivera ya se presenta solo como Chiquis, en la entrevista para la revista explicó que esté cambio se debe a que desea ganarse un lugar en el medio por su trabajo, y no por su apellido. Recordemos que la cantante viene de una dinastía que incluye a Lupillo Rivera, quien es su tío, y a Don Pedro Rivera, su abuelo.

Janney Marín, nombre real de Chiquis, asegura que quiere depender del legado de su familia, tíos, madre y abuelo, para forjarse su camino en la música, y por eso prefiere que la gente la conozca de ahora en adelante sólo por su nombre artístico.

¿Chiquis tiene problemas con los Rivera?

La cantante de "Me vale" y exesposa de Lorenzo Mendez, aclaró que no existe un problema con su familia y que por el contrario está muy orgullosa de lo que han logrado.

"No es que no esté orgullosa de mi familia, porque la verdad es una familia muy trabajadora y talentosa", explicó en la entrevista para People en español.

Dijo que espera que sus palabras no suenen mal, y que las personas y su propia familia no malinterprete su decisión, aseguró que los ama y no ha dejado de quererlos a quiero a todos, sobre todo siente un gran respeto de lo que han logrado, pero quiere hacer mi propio camino, aunque para ello tenga que dejar el apellido Rivera.