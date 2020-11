Ryan Gosling cumple 40 años; 5 películas memorables del actor y galán de Hollywood

Ryan Thomas Gosling nació en Ontario, Canadá, el 12 de noviembre de 1980, inició su carrera como estrella infantil en Disney Channel y tuvo algunas apariciones en otros programas juveniles como Are You Afraid of the Dark? (¿Le temes a la oscuridad?). En su carrera profesional cuenta con participación en varias películas que han sido nominadas al Oscar y otros importantes premios.

Gosling fue pareja de Sandra Bullock, entre 2002 y 2003. A este galán de Hollywood también se le relacionó con Rachel McAdams, del 2005 al 2008. Para el 2011 inició una relación con Eva Mendes, con quien en el 2014 tuvo una hija de nombre Esmeralda Amada. El 29 de abril de 2016 la pareja tuvo su segunda hija llamada Amada Lee.

Diario de una pasión

Posiblemente es una de las mejores películas románticas de nuestra generación. "The Notebook" se estrenó en el 2004, está basada en la novela del mismo nombre de Nicholas Sparks, y cuenta la dramática historia de Noah Calhousan y Allison Hamilton, una pareja que se jura amor eterno.

El papel protagónico de Gosling lo lanzó a la fama, y se ganó muchos elogios por su actuación. La cinta recibió buenas críticas por su diálogo y la química con Rachel McAdams, aunque en entrevistas han confesado que en el rodaje no se llevaban nada bien.

La La Land

En esta película musical el actor compartió el protagónico con la actriz Emma Stone, quien fue obtuvo el Oscar por su papel, Gosling estuvo nominado pero no resultó el ganador, aunque lo ayudó a quitarse la etiqueta de "niño bonito".

Fue estrenada en diciembre de 2016 y fue nominada el los Globo de Oro, donde ganó en 7 categorías. También estuvo nominada a 14 premios Oscar, llevándose varios galardones. Durante la ceremonia, se la anunció erróneamente como la ganadora a mejor película, pero a los pocos segundos se interrumpió para anunciar y rectificar el error, siendo Moonlight la verdadera ganadora.

En esta película musical el actor compartió el protagónico con la actriz Emma Stone.

Blade Runner 2049

Blade Runner 2049 fue protagonizada por Ryan Gosling como un "replicante", un hombre humano diseñado mediante bioingeniería con capacidades físicas y mentales superiores a la media. Este filme se adentra en el género de la ciencia ficción para relatar una historia de dolor y duelo. Fue estrenada en el 2017 y compartió créditos con Harrison Ford, Ana de Armas, y Jared Leto.

Fue estrenada en el 2017 y compartió créditos con Harrison Ford y Ana de Armas.

Drive

La película se estrenó en 2011 y narra la historia de un conductor de acrobacias cuyo atraco fallido impacta las vidas de quienes lo rodean. La cinta recibió una nominación al Premio de la Academia a la Mejor Edición de Sonido. Al final de los créditos se indica que es un tributo a Alejandro Jodorowsky, mentor y amigo de Nicolas Winding, quien fue director del filme.

Loco y estúpido amor

Uno de los memes más memorables lo protagoniza Ryan Gosling y la escena salió de esta película de comedia romántica. En "Crazy, stupid love", interpreta a Jacob Palmer, un mujeriego que se ofrece a entrenar a Cal Weaver (Steve Carrell) para tener más confianza en enamorar a alguien. Pero la serie de enredos mientras eso pasa hace de esta una de las mejores en su género; además, es una de las cintas donde más destaca Ryan como un galán.