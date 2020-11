Paulina Goto rompe el silencio; aclara que no defendió agresión de Eleazar Gómez: VIDEO

Paulina Goto aclaró con una grabación desde su cuenta de Instagram sus dichos sobre el caso Elezar Gómez, e indicó que se sacaron de contexto.

En días pasados, la actriz y cantante dijo que sus declaraciones en una entrevista con un programa de televisión le generaron varios comentarios en redes sociales.

"Lo que hablé se sacó mucho de contexto y no sacaron todo en la nota (...) hizo que se prestara a malas interpretaciones", dijo Goto.

La cantante aclaró que l motivo de la entrevista era su nueva canción, pero que al final de preguntaron sobre el caso Eleazar Gómez, actualmente detenido acusado de agresión física.

"Contesté que no quería opinar de algo que no sabía y que no tenía ningún tipo de información", dijo la cantante.

Paulina Goto dice que su relación con Gómez fue de trabajo y que él "siempre se portó lindo con ella" y que le tiene cariño por el tiempo que convivieron, así como por su familia.

"En ningún momento lo salí a defender", dijo que ella nunca defenderá la violencia de ningún tipo.