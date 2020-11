Carlos Vives se aprovecha del malinchismo

El cantante Carlos Vives lamentó que en países como México y Colombia no se reconozca ni se le dé el valor que requiere a los productos nacionales como a lo que viene del extranjero, y ahora tratar de sacarle provecho a este pensamiento para atraer la atención a los problemas de su ciudad natal.

Por eso, quiere ganar uno de los seis Grammys Latinos a los que está nominado en la próxima ceremonia y encender las luces de su fundación “Tras la perla”.

“Sé que los premios son importantes para la gente, me imagino que en México es igual, porque somos tan parecidos, porque si en el extranjero dicen que algo está bien, entonces nos aceptan, porque adentro (por sí solo) no se ve. Pero si te ganas un premio afuera, entonces sí creen que es buenísimo el trabajo”, comentó entre risas el intérprete.

Vives considera que este malinchismo es parte de la educación europea con la que varios países de América Latina siguen cargando, ya que está en el ADN de la gente y señaló que tristemente en Colombia se cree que el éxito es sinónimo de vivir en el extranjero.

“Cuando hablas de que un artista es importante, lo primero que preguntan es dónde vive, si les contestas que en el barrio, te contestan que entonces no es famoso, pero si dices que vive en Los Ángeles, entonces sí triunfó”, comentó.

Y aunque reconoce que es perverso usar este pensamiento a su favor, espera ganarse esos Grammys Latinos para poder decirle a los gobernantes que si a fuera reconocen el trabajo, es necesario trabajar para erradicar la violencia de la zona que abarca el río Magdalena en la ciénaga, cerca de Barranquilla, a la que él llama Cumbiana, igual que su nuevo álbum.

Orgulloso de hacer cumbia

No hace caso a las críticas que recibe sobre si es cumbia o no su música, él se siente orgulloso de haber agregado la guitarra electrónica a lo que ya existía, porque lo importante es adaptarse a las cosas nuevas y a la tecnología para crear un sonido único, no para intentar ser otro.

“Como he leído, no me pueden engañar. Antes de que llegara el primer africano o europeo a América, los indios tocaban flautas... Los españoles trajeron guitarras y la primera vez que se habló de vallenato, fue cuando se le agregó este instrumento. Después la Revolución Industrial trajo el acordeón, ahora dijeron que la música típica era la que se tocaba con éste. Entonces, ¿por qué no puedo agregar la guitarra eléctrica?”, detalló.

El intérprete señaló que es necesario que los músicos se adapten a las nuevas tecnologías y las usen para crear sonidos, como las computadoras, incluso indicó que los nuevos acordeones traen una computadora.

Datos

Está nominado en las categorías“Álbum del año y Mejor álbum Contemporáneo/fusión Tropical por “Cumbiana”.

Así cómo Canción del año por “For Sale” junto a Alejandro Sanz y “Canción para Rubén” junto a Rubén Blades.

También Mejor Canción Tropical por “Búscame” junto a Kany Garcia y “Mejor Video Musical Versión Larga” por El Mundo Perdido de Cumbiana.

Carlos empezó su carrera como actor en Puerto Rico, de ahí que tenga una buena amistad con los músicos de dicho país.

Su nombre real es Carlos Alberto Vives Restrepo.

Pese a que es conocido en el vallenato, en la década de los 80s lanzó tres discos que incluían canciones rock y baladas.

Números

2 discos en vivo tiene.

13 álbumes tiene de vallenato y cumbia.

42 años tiene de carrera.

Por Patricia Villanueva