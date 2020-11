Yanet García ¿flechada por Kimberly Loaiza? Esta prueba confirma la VERDAD: FOTO

View this post on Instagram

Esta foto la hicimos para el shooting de mi colecciu00f3n y me encanta. u0040shein_mex u0040sheinofficial No olviden quu00e9 hay unos su00faper descuentos por el buen fin usen mi cu00f3digo de descuento: KIML Para un 15u0025 de descuento y un 20u0025 en compras mayores de 50 USD #KimberlyxSHEIN #SHEIN #SHEINMEX #ad