“Si un día me matan”: Claudia Lizaldi condena violencia contra las mujeres con IMPACTANTE mensaje

Si uno de estos diu0301as me matan, espero sea entre lunes y viernes antes de las 7pm (porque la fiscaliu0301a de la mujer sou0301lo trabaja hasta esa hora). Espero andar con pantalou0301n flojo, camisa floja y sin maquillaje (porque diriu0301an que yo andaba provocando, que lo buscaba) Espero estar en el trabajo o el suu0301per, porque si andaba con una amiga, en una fiesta o de viaje dirau0301n que me lo mereciu0301a por andar en la calle. Espero que me maten de diu0301a (porque si es de noche dirau0301n que si me hubiera quedado en mi casa nada me hubiera pasado). Ademau0301s espero que si sucede sea alguien que yo no conozca o con quien puedan relacionarme porque si es un conocido dirau0301n que seguro yo le hice algo, o que fue mi culpa por no haberme dado cuenta antes de que podriu0301a matarme. Ojalau0301 el mismo diu0301a mis amigas corran a borrar toda foto en la que aparezca con menos ropa de la u201cnormalu201d. Borren tambieu0301n mis fotos donde viaje sola a otros lugares porque dirau0301n que soy una libertina y me pasou0301 por subirme a un aviou0301n sin la companu0303iu0301a de un hombre. De lo contrario le dirau0301n a mi mamau0301, a mi familia y a mi pareja que mereciu0301a morir y me pasou0301 por descuidada. Meu0301xico parece que eres un lugar donde la viu0301ctima es la culpable u00a1ni una menos! u00a1Justicia para las que asiu0301 se han ido! #JusticiaParaTodas Hombres, los amamos, hombres somos UNO, hombres y mujeres merecemos paz.