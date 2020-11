Querido conductor de "HOY" se arrepiente tras divorcio; quiere reconquistar a su ex

A meses de haberse separado de su entonces esposa, un querido actor del programa Hoy no estaría muy feliz con la actual relación que mantiene y querría regresar con su ex, así lo reveló esta semana el canal de YouTube El Borlote, en donde se hizo referencia a que tras vivir un mediático divorcio, el comunicador considera que la decisión que tomó no fue la mejor.

El rumor fue dado a conocer esta semana por el El Borlote, desde donde los conductores aseguraron que Raúl “El Negro” Araiza se encuentra en la mira de los medios luego que trascendiera que su actual relación no ha funcionado como lo esperaba y estaría contemplando volver con su exesposa y madre de sus hijos, Fernanda Rodríguez.

Recordemos que tras haberse separado de ella, Raúl Araiza comenzó una relación sentimental con su compañera de programa, la sicóloga María Amelia Aguilar y que a la fecha las expectativas que se generó no se habrían cumplido del todo, pro lo que estaría considerando volver con su ex.

El divorcio no fue “una buena opción”

De acuerdo con los difundido por El Borlote, a estas alturas Raúl Araiza consideraría que haberse divorciado de Fernanda Rodríguez no fue una buena opción, y aunque no hay nada confirmado por parte del famoso comunicador, los rumores han subido de tono en el mundo del espectáculo.

Tras la separación de su exesposa, “El Negro” Araiza inició un romance con su compañera de programa, la sicóloga María Amelia Aguilar, sin embargo luego de algunos meses parece que las cosas no están resultando como lo esperaba, por lo que ya estaría pensando en volver con su expareja, quien, de acuerdo con El Borlote, no estaría dispuesta a regresar con él.

De acuerdo con el canal de YouTube, Raúl Araiza le habría sido infiel a su exesposa luego de más de 20 años de relación y sólido matrimonio, por lo que presuntamente Fernanda Rodríguez ya no querría tener nada que ver con él. Hasta el momento “El Negro” Araiza no ha mencionado nada sobre el tema ni se ha confirmado la información aportada por el canal de espectáculos, por lo que solo queda en un rumor a la espera de ser confirmado.