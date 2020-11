Monica Bellucci desborda sensualidad en Instagram a los 56 años: FOTOS

View this post on Instagram

u2764ufe0fEnjoy your week-end ! From the Cover Story u0040madamefigarofr by u0040thiemosander Bathing suit u0040azzedinealaiaofficial earrings u0040cartier Hair u0040cedrickerguillec Mua u0040letiziacarnevale Stylist u0040barbarabaumel #monicabellucci#coverstory#madamefigaro#summertime#swimmingpool#photographer#thiemosanders#azzedinealaia#earrings#cartierdiamonds#cartier#u043cu043eu043du0438u043au0430u0431u0435u043bu0443u0447u0447u0438