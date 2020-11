Leticia Calderón asegura que Yadhira Carrillo; Juan Collado no está al pendiente de sus hijos

Ayer Yadhira Carrillo aseguró que Juan Collado estaba al pendiente de los hijos que tuvo con Leticia Calderón, pese a que aún se encuentra privado de su libertad en la cárcel. Hoy, la exesposa del abogado salió a desmentir esta historia.

De acuerdo con la actriz, su ex no ha solicitado que sus vástagos vayan a visitarlo a prisión, aunque ella con gusto dejaría que los muchachos se acerquen al preso.

“Ya he dicho mil veces que en el momento en que Juan me llame para pedirme a los muchachos, con muchísimo gusto van… no les ha hablado, no les ha llamado, no los ha solicitado, yo no puedo hacer más nada, es que de verdad es bien desgastante”.