Laura Pausini se inspira en Sophia Loren

A Laura Pausini la pandemia la afectó creativamente, sentía que con todo lo que pasaba en las noticias, no podía sentarse a escribir o escuchar nuevos temas, todo la mortificaba y al mismo tiempo tenía que esconder todo esto para no mostrarlo frente a su hija Paola, de 7 años.

Sin embargo, en agosto pasado recibió la llamada de Diana Warren para proponerle interpretar el tema de la cinta que marcaba el regreso de Sophia Loren a las películas en el nuevo proyecto de Netflix, “The Life Ahead”. De inmediato se emocionó, porque la actriz es un símbolo nacional y la admira desde que era niña, por eso tras ver la película, aún sin ser una versión final, decidió participar.

“Fue muy emocionante que me llamaran y pidieran que cantara este tema, porque en esta canción doy voz a Sophia, son sus palabras las que digo. Es un honor inmenso poder decir esas cosas, porque me une aún más el hecho de que tenemos la misma idea sobre nuestros hermanos en el mundo. Porque en la cinta, ella da vida a una mujer que ha pasado de todo, cosas duras, y aún así elige ayudar a los niños que fueron abandonados por sus padres”, contó la intérprete.

Ambas artistas se conocieron en el 2003 y desde entonces mantienen una relación cordial, por eso para Laura era importante estar en este proyecto, porque sabe que es la historia que esperaba contar Loren desde hace muchos años, con un mensaje fuerte y profundo.

“Cuando vi la película entendí el mensaje, y la cinta une todas las cosas que estoy tratando de enseñar a mi hija, los valores más importantes, empatía fraternidad, ayuda, comprensión y entender que somos únicos y diferentes”, comentó.

El tema lleva por nombre “Io Sì”, “Yo sí” en su versión en español, y en el video musical se aprecia a varias mujeres que han sufrido en sus vidas, incluso a la misma actriz, lo que emocionó aún más a Pausini. Además, el material fue dirigido por el director de la cinta e hijo de Loren, Edoardo Ponti.

“Amo la idea femenina en estos momentos, siento que tiene un nuevo valor y fuerza diferente… pero me gusta más que Edoardo haya reconocido una vez más la figura maternal como una figura esencial y creo sinceramente, aunque no me lo dijo, que es un homenaje a su madre, porque cuando los ves juntos notas que es una referente en su personalidad”, afirmó.

La cinta se estrena este viernes 13 en Netflix.

Por Patricia Villanueva