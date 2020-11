Fey se sintió usada en su relación con Mauri, su exmanager

En entrevista con Yordi Rosado, la cantante mexicana Fey aseguró que la relación sentimental que tuvo con Mauri Stern, quien además de su pareja fue su manager.

La artista aseguró que no se dio cuenta de que él le daba más peso al trabajo que llevaban a cabo en conjunto que a lo que ella sentía.

De acuerdo con la intérprete, el hombre que también fue manager del grupo Magneto se fijó poco en que ella estaba ilusionada con la relación y lo único que quería era seguir haciendo negocios con ella.

Por esta razón, la intérprete de "Gatos en el balcón" dijo sentirse usada por Mauri, pero aseguró que logró obtener una catarsis a la situación gracias al trabajo.

“Después de muchos años, porque para aceptar que te usaron… ¡uf!, te duele muchísimo. No sabes lo doloroso que es como mujer sentir que no te están queriendo presumir… lo corté por teléfono, me fui a vivir a Los Ángeles y clavadísima en lo de mi disco y mi carrera, no estaba pensando honestamente salir con nadie, estaba liberada un poco de mucha carga y también entiendo… (esto) fue como a los 28 años”.

Pese a que esta situación fue parte de los tabloides de la época, Fey aseguró que siempre vio esto con humor y no dejó que la afectara, pues estaba más concentrada en seguir haciendo música.

“Me río, me sigo riendo y me reía de que les importara tanto eso, sí yo me dedico a cantar y me dedico a llevar música, me preocupo si me dicen que me salió pésimo el show, y que no cantó, ahí me muero de la vergüenza… pero la edad, ¡por Dios!, era absolutamente absurdo”.