Exnovia de Eleazar Gómez destapa EXTRAÑO comportamiento del actor en la ÍNTIMIDAD

Después de ser tenido por agredir físicamente a su novia, una expareja sentimental del actor Eleazar Gómez rompió el silencio y confesó los motivos que provocaran su rompimiento sentimental.

Gaby Ruiz, exintegrante de Acapulco Shore, detalló que el protagonista de telenovelas como "Atrévete a soñar" y "La mexicana y el güero" tenía extraños comportamientos al momento de mantener encuentros íntimos.

Sin embargo, apuntó que este no fue el principal motivo que provocó su ruptura ni tampoco las agresiones físicas.

¿Qué dijo?

Durante una entrevista con el programa de espectáculos "Chisme no like", la participante del reality show contó que el actor jamás se dejó ver ni tocar sus partes íntimas.

“El sólo me decía que él hacía todo y que yo me quedara tranquila", detalló.

Finalmente, Gaby Ruiz recordó que este no fue el principal motivo de su rompimiento si no que se percató que le fue infiel.

"Primero terminé con él por su lado privado y segundo cuando me voy de viaje me di cuenta que me había sido infiel y entonces dije no más”, apunto.