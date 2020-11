Esmeralda Pimentel, Fernanda Castillo y Carmen Muñoz rompen cánones con looks únicos

Hace unas semanas Esmeralda Pimentel sorprendió a sus seguidores al lucir una nueva imagen, se cortó su pelo, de inmediato las críticas llegaron, hubo comentarios positivos, graciosos y violentos, incluso algunos le dijeron que lucía masculina.

Sin embargo, para ella, Fernanda Castillo y Carmen Muñoz, este tipo de señalamientos negativos, son sinónimo de los cánones de belleza que muestra la televisión, al contar con protagonistas de telenovelas con pelo largo, como si ésta fuera sinónimo de belleza. Y es que desde los melodramas que hizo Verónica Castro en los 80, Thalía en los 90 o Adela Noriega en el año 2000, lucían una abundante melena, son pocas las producciones encabezadas por actrices con pelo corto.

“En las producciones que he visto a lo largo de mi vida, las mujeres latinoamericanas resaltan por tener pelo abundante, las retratan como un símbolo de feminidad. Siento que no eres guapa sino lo tienes así, pocas mujeres con looks cortos salían en la televisión, o sólo si eran personajes de mujeres mayores”, señaló Fernanda Castillo, quien también luce ahora su pelo a la altura de los hombros.

Para Fernanda lucir este look sin ser parte de un personaje, ayuda a romper con esos esquemas de belleza, que sólo las atana a retratar mujeres que sólo actúan al beneplácito de la sociedad, cuando no debería ser así. Considera que se vive un momento en el que las mujeres deben actuar según sus convicciones y gustos, sin importar lo que la sociedad piense de ellas.

En ese sentido, Pimetel señaló que el corte lo hizo por el personaje de la obra “Los vuelos solitarios”, la cual retrata la vida de una mujer que va en contra de lo que le dicta la sociedad y sentía que este cambio de look iba acorde con lo que sentía, sin embargo, fue dolorosa la respuesta de algunas personas.

“Con este look me di cuenta de los prejuicios de la sociedad, he recibido comentarios graciosos y violentos, hicieron de algo superficial, un motivo de ataque hacia mi persona, pero justo esto me ha orillado a tener más seguridad y ahora es el momento en que más guapa me siento”, explicó la actriz.

Lamentó que socialmente se tengan tan arraigados estos conceptos patriarcales, súper machistas, donde se cree que las mujeres son propiedad de alguien, que cualquiera puede emitir opinión sobre su look, por eso invitó a las personas a transformar esas ideas para no repetir el pasado.

Carmen Muñoz tiene cuatro años con el pelo corto, por momentos lo deja crecer de algún lado, pero está segura que no lo volvería a tener largo, porque siente que no va con su personalidad. Incluso, recordó que cuando entró a “Enamorándonos”, le pusieron pelucas con distintos largos y colores, porque les era difícil ver que hubiera una conductora con ese look.

Sin embargo, cuando la producción y directivos vieron las fotos, notaron que realmente esta forma de llevar su melena, le daban personalidad. “Finalmente, dijeron que iba a resaltar más una conductora con esta imagen”, comentó.

Fernanda Castillo recién protagonizó la película “Cuidado con lo que deseas”.

recién protagonizó la película “Cuidado con lo que deseas”. Castillo está esperando a su primer hijo, fruto de su relación con Erik Hayser.

Esmeralda Pimentel protagoniza la cinta “Ahí te encargo” de Netflix .

protagoniza la cinta “Ahí te encargo” de . Pimentel espera hacer una temporada de la obra “Los vuelos solitarios”.

espera hacer una temporada de la obra “Los vuelos solitarios”. Muñoz le dio fin a su melena larga, cuando nació su hija, ya que por falta de tiempo no podía arreglarlo todos los días.En

