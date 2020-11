Cynthia Rodríguez le hace TRAVESURA a Krystal Silva: FOTO

La mañana de este miércoles no fue como todas para Kristal Silva, pues Cynthia Rodríguez aprovechó el momento perfecto para desquitarse de una de su compañera, pues pasado algún tiempo, Rodríguez le pegó un ¡Jalón de greñas! a la exreina de belleza originaria de Tamaulipas.

Y es que a través del Instagram de Venga la Alegría, se compartió una fotografía donde se puede ver cómo Cyn tomó a su compañera por la espalda simulando un tremendo jalón de cabellera para no pisársela, pues aunque no lo crean, todo fue un juego. Sin embargo, los seguidores del programa y demás usuarios de internet no se hicieron esperar para mostrarse al respecto de lo que las guapas conductoras mostraron en la foto.

En la imagen aparecen ambas posando casi como si no se dieran cuenta y Silva tiene las manos en la cintura, mientras Rodríguez sostiene su larga cabellera y levanta una entaconada pierna. Las dos guapas presentadoras aparecen muy sonrientes y con un outfit de nervios.

Outfit de primer nivel

Kristal Silva viste una blusa estampada y una minifalda negra de cuero; además porta unas botas largas hasta arriba de las rodillas, mientras Cynthia Rodríguez viste un bonito vestido morado con flores y unos hermosos tacones número 14 dorados que le permiten lucir sus bellas y torneadas piernas.

Sin duda, después de la publicación muchos de los comentarios eran elogios para este par de talentosas mujeres que día a día participan en el matutino de Venga la Alegría. Otros, emitieron opiniones negativas, que seguramente no ocupan mucho espacio en las mentes de las guapas conductoras.

"Se ven mal tratando de llamar la atención", "Le jalaron la greña en lugar de la cola en su vestido de novia", "Tocó que le pisaran la cola del cabello en vez de la cola del vestido", "Pobre de Kristal, todas las paga" fueron algunos de los comentarios que se pueden leer a un costado de la publicación.